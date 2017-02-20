В турецком городе Мугла начался суд над 44 обвиняемыми в попытке покушения на президента Тайипа Эрдогана. В турецком городе Мугла начался суд над 44 обвиняемыми в попытке покушения на президента Тайипа Эрдогана.

Дела рассматривает коллегия суда по тяжким преступлениям. В округе усилены меры безопасности, отмечает агентство Anadolu.

Прокуратура требует осудить обвиняемых как минимум на шесть пожизненных сроков по статьям о покушении на президента, попытке свержения конституционного строя, преступлении против законодательного органа, руководстве вооруженной террористической организацией, а также умышленном убийстве должностного лица.

По делу проходят 47 сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, трое из них объявлены в розыск. Первым в списке значится сам Гюлен, проживающий в американском штате Пенсильвания.

В июле 2016 года, когда в Турции произошла попытка переворота, военные напали на отель в Мармарисе, где отдыхал президент. Сам Эрдоган незадолго до этого покинул отель, однако погибли двое полицейских.