Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 21 февраля 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7352 маната.
Центральный банк Азербайджана установил официальный курс маната по отношению к доллару на 21 февраля 2017 года.
Как сообщили в ЦБА, курс был установлен на уровне 1,7352 маната.
Дата: 2017/02/20 17:40
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
123
Ввиду проводимого в «НКР» референдума, разрекламированного перегревшейся машиной пропаганды, в сфере свободомыслия происходит невиданное.
Имена иностранных наблюдателей на референдуме в непризнанной Нагорно-Карабахской республике будут внесены в »черный список» МИД Азербайджана, заявил РИА Новости
В Баку в роддоме умер новорожденный младенец.
В Загатале произошел пожар. Как сообщает АПА, возгорание произошло в одном из домов на территории города.
Сегодня состоялся очередной судебный процесс над гражданином Турции, который вовлекал азербайджанских женщин в занятие проституцией, сообщает Minval.az.
В министерстве здравоохранения подписан указ по усилению мер по борьбе с коррупцией.
Не помню, кто из великих сказал фразу «Кому какое дело, что муж и жена делают в спальне»?
Оплату за услугу телефонной связи необходимо будет производить до пятого числа каждого месяца
Очередное заявление об изнасиловании поступило в минувшее воскресенье в Управление полиции Ясамальского района.