Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил 45-летнего Самира Сеидова к двум годам лишения свободы условно за нападение на водителя «скорой помощи» с ножом. Об этом сообщает ФАН.

По данным агентства, инцидент произошёл 17 января. Предполагается, что поводом для нападения стало подозрение гражданина Азербайджана, что водитель скорой помощи зацепил его Mercedes. Он вытащил водителя скорой из машины, после чего достал нож и начал нецензурно выражаться. Сеидова задержали на следующий день, следствие квалифицировало его действия как угрозу убийством.

Осуждённый полностью признал свою вину. Также смягчающими обстоятельствами стало наличие несовершеннолетних детей и отсутствие проблем с законом.

Отмечается, что потерпевший просил не лишать Сеидова свободы.