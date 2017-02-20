Арбитражный суд Свердловской области отказал МУГИСО (Министерство по управлению госимуществом Свердловской области) в требовании признать незаконной временную постройку на Степана Разина, 15 в Екатеринбурге, где располагается мечеть «Нур-Усман». Решение было принято на заседании 20 февраля 2017 года, передает «Уралинформбюро».

Стоит отметить, что мусульмане-азербайджанцы полгода ведут борьбу за право построить новую мечеть на улице Репина в Екатеринбурге. Поначалу свердловский минстрой отказывался выдавать разрешение на строительство, а затем МУГИСО попыталось расторгнуть договор аренды земельного участка. В обоих случаях суд встал на сторону азербайджанцев.