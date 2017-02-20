Министерство обороны России сообщило, что на прошлой неделе в Сирии при подрыве машины погибли четверо российских военных.

«16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс»,— приводит ТАСС сообщение ведомства.

Еще двое военнослужащих получили ранения, в настоящее время за их жизни борются военные медики.