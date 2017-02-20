Основ для прорыва в переговорах по карабахскому урегулированию нет, а для ведения переговоров необходимо сохранение баланса сил между армянской и азербайджанской стороной, заявил президент страны-агрессора — Армении Серж Саргсян.

«В данный момент я не вижу никаких основ для прорыва в переговорах по урегулированию карабахского конфликта. В этих условиях сохранение баланса сил между Арменией и Азербайджаном является единственным средством сохранения стабильности и хрупкого мира», — сказал С.Саргсян на встрече с участниками оперативного сбора руководящего состава ВС Армении в понедельник.

«Мы, действительно, желаем, чтобы проблема была решена, но реальность такова — азербайджанцы предлагают такие решения, которые неприемлемы для нас, и по этой причине проблема не решается», — отметил Саргсян.

«Наша позиция следующая: уже установившееся перемирие нельзя заменить на перемирие с более худшими условиями. Мы должны вести переговоры и заложить основы для установления между народами нормальных контактов и мира. Конфликтующие стороны должны вести переговоры вокруг мира, основанного на крепких, доверенных механизмах. На этом пути самым верным шагом может стать добросовестное выполнение достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей. Однако, к сожалению, руководство Азербайджана отказывается от достигнутых на самом высоком международном уровне договоренностей», — сказал президент страны-агрессора.

По его словам, перемирие необходимо превратить в мир, однако «этого никогда не случится в результате односторонних уступок».

«Мы трезво оцениваем ситуацию и не ожидаем от Азербайджана односторонних уступок, того же требуем и от Азербайджана, чтобы они осознали эту простую истину. Мы не пожалеем усилий для сохранения баланса сил. Мы не нуждаемся во вступлении в гонку вооружений с Азербайджаном. Но мы продолжим формирование таких мощностей, которые обеспечат эффективную организацию обороны, а также методы меткого влияния на возможную агрессию противника», — сказал он.

Он заявил также, что в сложившихся условиях баланс сил незаменим для жизнедеятельности двух народов. «На основе этого баланса можно вести переговоры вокруг примирения. Попытки нарушения баланса чреваты угрозой провоцирования новых военных действий», — отметил Саргсян.