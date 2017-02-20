Уровень популярности России в США в 2017 году снизился на два процентных пункта в сравнении с прошлым годом — до 28%, свидетельствуют данные опроса исследовательской группы Gallup. В прошлом году положительно Россию оценивали 30% респондентов, в 2015 году этот показатель составлял 24%.

Как передает «Интерфакс», 5% опрошенных американцев оценили отношение к России как «очень благосклонное», 23% — как «преимущественно благосклонное», еще 44% респондентов относятся к России «преимущественно неблагосклонно» и 26% — «очень неблагосклонно», оставшиеся 2% опрошенных не смогли дать оценку. Таким образом, Россия попала в группу стран, к которой американцы относятся «неблагосклонно». Помимо России, в этом списке оказались в этом году Саудовская Аравия и Палестинская национальная автономия.

Самый низкий рейтинг среди 21 страны американцы присвоили Северной Корее. Уровень популярности КНДР у американцев составил 11%. Среди стран, к которым граждане США относятся хуже всего, оказались Ирак (уровень популярности — 19%), Афганистан и Сирия (по 17%, соответственно) и Иран — 12%. Наиболее высокие оценки получили Канада (92%), Великобритания (91%), Япония (85%), Франция (83%) и Германия (82%).