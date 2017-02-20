Сегодня состоялся очередной судебный процесс над гражданином Турции, который вовлекал азербайджанских женщин в занятие проституцией, сообщает Minval.az.

Йылдыз Суат Дурсун 1979 года рождения был обвинен по статье 243 (вовлечение в занятие проституцией) УК АР и осужден на 10 лет лишения свободы. В Бакинском суде по тяжким преступлениям был рассмотрен вопрос его экстрадиции в Турцию.

Желающий экстрадиции на родину С.Йылдыз попросил суд, чтобы этот вопрос решили как можно скорее.

«Я гей. Мне очень сложно оставаться здесь в тюрьме вместе с мужчинами. Я хочу поехать на родину. Моя мать больна. Мне сложно находиться в Азербайджане», — сказал он.

На судебном процесс под председательством судьи Афгана Гаджиева просьба об экстрадиции была удовлетворена.

С.Йылдых будет выслан с лучшем случае через месяц.