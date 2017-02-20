Покупательница Кямаля Салаева жалуется на то, что парфюм, который она купила в сети магазинов «Идеал», оказался не настоящим.

Как передает Qafqazinfo, в своем обращении покупательница отметила, что продаваемые в сети мазанов парфюмерии и косметики «Идеал» парфюмы являются поддельными. Она говорит, что купленный ею парфюм за 469 манатов оказался нестойким:

«13 февраля я купила в магазине «Идеал» в «Гянджлик Моле» парфюм «Roja» с 10%-ной скидкой. Когда я дома открыла и брызнула парфюм, то обнаружила, что он не стойкий, как будто я побрызгалась водой. Так как я постоянно пользуюсь этим парфюмом, то сразу поняла, что это подделка. Я отнесла его обратно в магазин и попросила обменять или вернуть деньги, но мне отказали. Я оставила парфюм в магазине и заявила, что буду ждать от них ответа. Я связывалась с магазином, говорила с менеджерами, но все тщетно. Каждый раз приводят всякие отговорки».

В связи с этим вопросом в сети магазинов парфюмерии и косметики «Идеал» заявили, что эта жалоба была изучена:

«Мы проверили парфюм на стойкость, никаких проблем нет. В наших магазинах или офисе можно посмотреть сертификат о подлинности товара. Использованный товар обмену и возврату не подлежит».