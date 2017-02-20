Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил спецслужбы Соединенных Штатов в том, что они прослушивают посла России в США Сергея Кисляка, передает «Интерфакс».

«Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались, включая его доклады в Москву, о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности», — сказал Лавров.

Глава МИД России напомнил, что информация о «прослушке» Кисляка появилась на фоне скандала о якобы связях экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Москвой.

«Мы тоже читаем интересные вещи, например, в связи со скандалом, который был раскручен с поработавшим несколько недель советником Трампа по нацбезопасности генералом Флинном», — добавил он.

В связи с этим Лавров призвал обращать внимание на действия тех, кто «давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе не вполне нелегитимными способами».