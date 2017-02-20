Не помню, кто из великих сказал фразу «Кому какое дело, что муж и жена делают в спальне»? И правильно сказал: это никого не касается – кроме сотрудников азербайджанской таможни, потому что, как выяснилось, ни одного товара интимного характера в страну привозить нельзя, и суровые таможенники, видимо, пытаются таким вот образом блюсти нашу с вами нравственность.

Эту пикантную тему, которая, на первый взгляд, кажется неважной и довольно дикой для нашей «правильной» страны, мы сегодня будем рассматривать через призму «двойных стандартов» — столь любимую в Азербайджане отговорку по любому поводу.

Как известно, в СССР секса не было. А раз не было в СССР, то с чего бы сексу быть в Азербайджане? Ведь и у нас сие действо рассматривается только лишь с точки зрения репродуктивности, и не более. Если же ты обладаешь хоть малейшей фантазией в области пикантных отношений, то это “харам”. Держи при себе, и не смей даже шепотом говорить об этом. Это лишний раз подтверждает неожиданный рейтинг стран Европы, составленный службой Vouchercloud, в который попал и Азербайджан. Оценивалось количество запросов в интернете на предмет «сексуальных игрушек», или «игрушек для взрослых», в котором Азербайджан оказался на последнем месте: всего 10 запросов «игрушек для взрослых» на 1000 пользователей в год.

Автор издания Metro дает совет своим читателям: Если вы полетите в Азербайджан в ближайшее время, не берите с собой в ручной клади свою коллекцию «игрушек для взрослых». Правильно советует – не берите: отнимут на таможне. Видимо, там уже целый музей контрафактных «игрушек», хоть за деньги для осмотра запускай.

А, тем не менее, официального запрета на ввоз интимных товаров в Азербайджане нет.

Сотрудники Минвала созвонились с некоторыми компаниями, занимающимися доставкой заказов онлайн, сотрудники которых подтвердили: таможня не дает добро «на извращения». А если уж вы заказали такой товар, то придется лично идти на таможню, и получать его там.

Сами понимаете, какой дискомфорт испытывает человек, которому предстоит это сделать. Да и вообще получается маразм: приходишь на таможню, а тебе устраивают допрос: дескать, зачем заказал, для чего тебе это нужно, и так далее. А ведь, тем не менее, это прямое вмешательство в личную жизнь человека. Никто из нас не обязан давать отчет – зачем и почему мы купили секс-игрушку. Ведь не спрашивают же нас на базарах, зачем мы покупаем яблоки, или, скажем, баклажаны? Как мы поняли, дело вовсе не в менталитете, а в том, что процедуру получения товара сознательно опошляют. Согласитесь, что никому не охота отчитываться за свои покупки. Да, мы согласны с тем фактом, что на таможню могут вызвать и попросить объяснений, если получен контрафактный товар, или лекарственные препараты, или еще что-то из разряда запретных или вредных товаров. Но вызывать по вопросу приобретения секс-игрушки – это уже ни что иное, как нарушение прав человека, так называемая дискриминация, вмешательство в личную жизнь граждан. У нас Конституция, а не законы шариата, и потому двойные стандарты тут не уместны.

Тем временем где-то на Востоке

Для тех, кто сейчас попытается прикрываться религиозными принципами, у нас тоже припасен неплохой аргумент: товары подобного характера давно реализуются мусульманами в мусульманских и европейских странах.

В 2013 году турецкий бизнесмен Халюк Мурат Демир (Haluk Murat Demire) открыл первый интернет секс-шоп для мусульман в стране. На сайте, который получил название Helal Sex Shop, представлен большой ассортимент товаров, а также даются советы о том, как заниматься сексом так, чтобы это не противоречило религии.

Как утверждают владельцы магазина, их товар абсолютно безопасный и соответствует «нормам ислама».

Для входа на сайт предусмотрено два отдельных линка – для мужчин и женщин, через которые осуществляется вход на страницы с различными товарами, предназначенными для обоих полов.

Кроме того, на сайте в дальнейшем будет размещен информационный раздел, рассказывающий об отношениях полов в исламском дискурсе.

На несколько лет раньше в мусульманском Бахрейне так же открылся секс-шоп для последователей ислама, который стал первым магазином с подобными товарами, работающим в странах Персидского залива. Его владелец — Хадиджа Ахмед — в поддержку своего магазина выступила на ТВ, что тут же способствовало огромному росту интереса к нему.

В этом магазине нельзя купить, например, плетки или наручники, зато здесь хватает массажных кремов, эротического белья. Все это госпожа Ахмед покупает в США и лично доставляет в свою лавку. Продает она все эти игрушки исключительно супружеским парам и иногда туристам — у последних не интересуются, женаты ли они. Подростков в магазин не пускают.

По словам хозяйки магазина, женатые мужчины и замужние женщины даже здесь, в мусульманском мире, изменяют друг другу потому что семейный секс становится рутиной, неудобной повинностью. И магазин был открыт для того, чтобы интимная жизнь супругов стала более волнующей. Ведь что бы кто ни говорил, сексуальное удовольствие наша религия не запрещает».

Стоит отметить, что количество посетителей в первом мусульманском секс-шопе просто зашкаливало. Единственная проблема секс-бизнеса в Персидском заливе — таможенные органы. Они регулярно изымают товары для магазина, мотивируя это тем, что они «неприличные». Разрешение на работу магазина в данных случаях не помогает.

В апреле 2010 года в Нидерландах открылся первый в Европе мусульманский онлайн-секс-шоп. Наплыв посетителей был таков, что сервер не смог справиться с количеством запросов.

Сайт, рекламирующий средства для увеличения потенции, нижнее белье, масло и т. п. товары открыл 29-летний уроженец Амстердама Абдельазиз Аурагх. Он по происхождению является марокканцем и верующим мусульманином. По его словам, он долгое время консультировался с богословами и старейшинами на предмет допустимости такого сервиса.

Открытый Абдельазизом сайт в первые же дни своей работы собрал более 50 тыс. посетителей. Провайдер не смог обеспечить бесперебойную работу ресурса и, как признался Аурагх, им пришлось искать нового.

До открытия сайта большинство верующих европейских мусульман, по словам Аурага, пользовались привезенными с Ближнего Востока снадобьями и травами — их упаковки часто несут на себе изображения обнаженных людей и «грязные» слова: «Мне было довольно трудно подобрать подходящий ассортимент для магазина». Единственное, что не сумел адекватно оценить Абдельазиз Аураг, — это объемы спроса на его продукты.

И, наконец, завершающий аккорд: в 2015 появилось сообщение о том, что в священном для мусульман городе Мекка в Саудовской Аравии откроется первый халяльный секс-шоп. Об этом сообщает International Business Times.

И магазин этот был открыт все тем же Абделазизом Аурахом, который руководит халяльным онлайн секс-шопом El Asira в Нидерландах с 2010 года.

В секс-шопе, который получит название El Asira, будут продаваться презервативы, масла, а также 18 игрушек, которые одобрены исламом. Абделазиз Аурах рассказал, что подобные магазины могут способствовать улучшению сексуальных отношений между мужем и женой. «Наш ассортимент включает продукты, которые повышают чувственность и улучшают атмосферу в сексуальной сфере», — отметил владелец магазина.

А нам и не светит?

Получается, что и в мусульманских странах, живущих по очень строгим законам, работает правильный принцип «ничто человеческое нам не чуждо». Так почему же дискриминация распространилась на современный, конституционный Азербайджан, который позиционирует себя как «кавказский Париж»?

Значит, массажные салоны (читай, бордели) не запрещают, в парках прогуливаются тучи трансов, а в центре Баку даже функционирует гей-бар. Это нормально. Это не харам, это то, что так важно для нашего менталитета. А вот секс-игрушки, оказывается, харам!

В принципе, кроме «двойных стандартов» никаких объяснений больше не имеется. Достаточно вспомнить, что в нашей стране запрещены ранние браки. Но тем не менее, в районах они имеют место быть. И на таких свадьбах как правило, присутствуют и прокурор, и начальник полиции, и прочие влиятельные лица (если свадьба, конечно же, играется в семье большого человека). А ведь все эти гости должны наоборот пресекать подобные действия – согласно действующему закону.

Можно перечислить еще очень много подобных случаев. Но, думаю, что одного этого примера более, чем достаточно.

Яна Мадатова