Сегодня, 20 февраля, Армения собирается проводить фальшивый референдум под видом «конституционных реформ» в сепаратистском образовании на оккупированных землях Азербайджана. Этот провокационный шаг является очередным ухищрением врага в попытке навязать международному сообществу вымышленной «НКР» в качестве легитимной структуры. Якобы в мире есть такое государство со своей конституцией, время от времени даже проводятся «парламентские и президентские выборы и референдумы».

Естественно, это самообман. Во-первых, потому что до сих пор ни одно государство, и даже агрессор Армения, не признали независимость этого сепаратистского образования. Наоборот, этот спектакль армян с «референдумом» даст обратный эффект, превратится в саморазоблачение.

Дело в том, что крупные государства, дружественные и союзнические страны, авторитетные международные организации еще раз выразили поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. На самом деле единственным политическое значение этого спектакля с «референдумом» в Карабахе будет заключаться в разоблачении истинного лица армян, очередном доказательстве их нежелания достижения мира и подстрекательстве к широкомасштабной войне.

Россия, Франция, Турция, Украина, Грузия, Иран, ЕС уже выразили ясную позицию по поводу этого шага агрессора, делающего мир в Карабахе недосягаемым, они поддержали территориальную целостность нашей страны и заявили, что не признают «независимую структуру под названием «НКР». В то же время, представить Франции, выступающий от имени сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявил, что этот вопрос вызывает беспокойство у стран-сопредседателей.

Дипломат отметил, что ни страны-сопредседатели, ни любая другая страна мира, в том числе и Армения, не признает независимость Нагорного Карабаха. «Сопредседатели не признают результаты «референдума» как затрагивающие правовой статус Нагорного Карабаха. Сопредседатели также подчеркивают, что результаты ни в коем случае не предрешает окончательного статуса Нагорного Карабаха или исхода текущих переговоров, рассчитанных на достижение прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — заявил представитель Франции. Кроме того, от имени стран-сопредседателей он признал отказаться от шагов, которые послужат усугублению ситуации.

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Отметим, что армянская сторона хочет с помощью «референдума» изменить название Нагорного Карабаха на «Арцах». Однако ясно, что международное сообщество не признает этот «референдум», не обладающий никаким правовым статусом. Значит, как страны-посредники, так и остальные страны будут продолжать использовать название Нагорный Карабах. Таким образом, этот противозаконный плебисцит усилит атмосферу войны в Азербайджане и укрепит мнение, что с агрессором невозможно говорить на другом языке.

На фоне этого провокационного шага Азербайджан имеет полное право выбрать самый радикальный путь для того, чтобы усадить на место агрессора, который постоянно саботирует процесс урегулирования, и предотвратить референдум. Если сегодня же Азербайджан перейдет к военным действиям для недопущения проведения «референдума», это будет выглядеть вполне логичным, и не вызовет осуждения международной общественности. В этом смысле 20 февраля – критический день в зоне конфликта и уникальный шанс для Баку.

Политические аналитики тоже обеспокоены затеей армян с «референдумом» на наших оккупированных землях. Например, бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза полагает, что это событие осложнит переговорный процесс:

«В этом намерении армянской стороны не прослеживается желания и логики, ведущих к скорейшему разрешению конфликта, напротив «рефендум» ни чем не поможет мирному разрешению конфликта, а только усложнит этот процесс», — заявил экс-дипломат.

«Хотя этот «референдум» и бессмысленная затея, однако может повысить напряженность в регионе. Продолжение Арменией такого рода провокаций есть не что иное, как подстрекательство к войне». Об этом axar.az заявил политолог Эльхан Шахиноглу.

По его словам, хотя фальшивый «референдум» и не изменит в реальности ситуацию, но усугубит ее:

«С одной стороны армяне утверждают, что хотят мира, с другой – прибегают к провокациям. Мы не смиримся с этим положением дел. Азербайджан уже изменил тактику и держит все посты, живую и военную силу врага вокруг Нагорного Карабаха на прицеле. Видимо, они заинтересованы в умышленном нагнетании обстановки. Хотя этот «референдум» и бессмысленная затея, однако может повысить напряженность в регионе. Продолжение Арменией такого рода провокаций есть не что иное, как подстрекательство к войне. Проводя «референдум» в Нагорном Карабахе», Армения приближает военное столкновение».

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В любом случае, Азербайджан никогда не смирится с нарушением своей территориальной целостности, армянским сепаратистам не удастся осуществить свою мечту. В своем интервью телеканалу Аль-Джазира президент Ильхам Алиев наглядно продемонстрировал решительность Азербайджанского государства. Глава государства заявил, что вне рамок территориальной целостности Азербайджана не может быть принято никакое решение: «Азербайджан никогда не согласится на независимость Нагорного Карабаха. ни одна страна в мире, в том числе Армения, совершившая геноцид против азербайджанцев, не признает Нагорный Карабах как независимую страну. Должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана, армянские оккупационные силы должны быть выведены с захваченных территорий, азербайджанцы должны иметь право вернуться на все оккупированные территории, в том числе в Нагорный Карабах. После этого в регионе установится мир», — сказал Ильхам Алиев.

Приближение мира, который обеспечит благополучие, процветание и безопасность и армянскому народу, зависит исключительно от самих армян. Проводимый сегодня в Нагорном Карабахе «референдум» приближает не справедливый мир, а крупномасштабную войну.