С первого марта 2017 года производственное объединение «Бакинская телефонная связь» министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переходит на систему предоплаты за услуги стационарной телефонной связи, сказали Trend в понедельник в ПО.

Как сказали в ПО, оплату за услугу телефонной связи необходимо будет производить до пятого числа каждого месяца.

«В случае задержки с оплатой, на следующий день номер будет закрыт в одностороннем порядке, а в конце месяца — в двустороннем», — сказали в ПО.

Ежемесячная абонентская плата за использование стационарной телефонной связи для частных пользователей составляет 2,5 манатов, для корпоративных пользователей — семь манатов.

Ранее (с первого сентября 2016 года) госоператор применил систему предоплаты по услугам интернета и IP-TV. Данный способ оплаты направлен на устранение дебиторских задолженностей абонентов по этим сервисам оператора.

Оплата услуг оператора принимается в отделениях почтовой связи, а также посредством платежных терминалов MilliÖN, EasyPay и онлайн.