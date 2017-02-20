Очередное заявление об изнасиловании поступило в минувшее воскресенье в Управление полиции Ясамальского района.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Ясамала.

Жертвой преступления стала гражданка России Е.У., 1999 года рождения. Девушка уверяет, что была изнасилована в тот же день в 05:30 на улице прямо перед зданием 31/33 по улице Нариманова мужчиной, который приходится другом ее знакомому по имени Ниджат. Имени своего насильника пострадавшая не знает.

В полиции сразу оговорились, что к такого рода заявлениям относятся скептически, потому что часто случается так, что никакого изнасилования на самом деле не было, а имело место сведение личных счетов. Тем не менее, информация требует проверки. Исключать состав преступления нельзя.

Однако, пока по факту никто не задержан. Не известны также обстоятельства, при которых была изнасилована гражданка России.