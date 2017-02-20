Большое событие для Испании — сегодня завершен скандальный антикоррупционный процесс, который длился 12 лет и стал одной из причин отставки национального героя Испании, короля Хуана Карлоса Первого, сообщает РБК.

Сегодня зять короля Испании, Его Превосходительство дон Иньяки Ундангарин приговорен к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы за нецелевое использование средств подконтрольного благотворительного фонда. Суд установил, что представитель испанской элиты, один из самых знаменитых спортсменов и общественных деятелей Испании, благотворитель, завысил смету двух общественных мероприятий и затем вывел в офшоры 2,3 миллиона евро. Его супруга, сестра короля Кристина, приговорена к штрафу, ее личное участие в афере не установлено.

Все началось в 2005-м году, когда испанские журналисты обратили внимание, что самая модная и популярная молодая семья Испании — герцоги Пальма-ди-Майорка, купила дом в Барселое рыночной стоимостью в 6 миллионов евро. Откуда деньги?

В Испании герцогу нельзя сказать – «мне одолжили на покупку дома», «мне знакомые дали кредит», не предъявив документа.

С этого момента началось расследование деятельности благотворительного фонда герцога дона Иньяки. Начали выворачивать всю его деятельность, расследование шло долго, никто не торопился. Но в 2011-м году прокуратура Испании нашла основания для дела и выдвинула подозрение в мошенничестве и растрате против члена королевской семьи. Подозрения привели к расследованию финансового состояния всей королевской семьи.

В результате возникли подозрения также в отношении самого короля Испании Хуана Карлоса Первого. Хуан Карлос — это историческая личность. Именно он отменил военную диктатуру в Испании, провел демократические преобразования, подавил антидемократический военный переворот. Это был главный моральный авторитет Испании. Но выяснилось, что он не смог покрыть поручительство в 8 миллионов евро. И в 2013-м суд конфисковал у короля 16 объектов недвижимости. Находясь под прицелом следователей, король не смог найти средства для покрытия своих обязательств. Обвинений против короля не выдвигалось, но репутацию на фоне скандала с доном Иньяки это серьезно испортило.

В 2014-м в Испании начали проходить демонстрации с лозунгами «Долой монархию! Долой коррупцию!» — испанский план «Шатун», в общем, сработал по полной программе. Рейтинг доверия к королевской семье упал до рекордно низких 54%!

Такого позора король вынести не смог. Ведь доверие и авторитет — главный капитал власти. И Хуан Карлос, освободитель Испании, добровольно подал в отставку.

В июне 2015-го года, не дожидаясь вынесения приговора дону Иньяки, новый король Испании лишил Ундангарина и свою сестру Кристину титула герцогов Пальма-ди-Майорка. Иньяки пытался скрыться от позора, искал работу, пытался за рубежом тренировать спортивные команды. Но теперь ему придется сделать перерыв.

Сегодня суд Испании поставил точку. На фото — король Хуан Карлос и его преемник — Фелипе Шестой. Его преемник Фелипе Шестой имеет безупречную репутацию. Ничего дороже чести у королевской семьи быть не может.