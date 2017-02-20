На западе Ирана обнаружились крупные запасы сланцевой нефти, в размере 2 миллиардов баррелей, пригодные для промышленной добычи.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

«Основываясь на результатах исследований, предполагается, что оцененные запасы сланцевой нефти в провинции Лорестан насчитывают до 2 миллиардов баррелей нефти», — приводятся в сообщении слова заместителя директора по разведке NIOC Бахмана Сулеймани (Bahman Soleimani), уточнившего, что это залежи светлой нефти.

Обнаруженные сланцевые запасы являются первыми из тех, что обладают реальным производственным потенциалом, подчеркивается в релизе.

Сулеймани также заявил, что в провинции ведется и разведка сланцевого газа — ожидается, что эти исследования будут завершены к октябрю.