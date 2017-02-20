Два пассажирских автобуса, следующих из Нахчывана в Стамбул и обратно, столкнулись сегодня утром на территории Турции близ границы с Азербайджаном.

ДТП, произошедшее в провинции Игдыр у пограничного пункта Лилуджу и повлекло многочисленные человеческие жертвы.

Газета «Хуррийет» со ссылкой на губернатора Игдыра Тургая Алпмана, сообщила о гибели 6 человек и 16 раненых.

Как передает Туран, по информации из источников в Нахчыване, на месте ДТП погибли 11 человек и еще порядка 20 человек получили телесные повреждения различной тяжести. Раненых в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Игдыра. Среди пострадавших, немало граждан Азербайджана, точное число которых неизвестно.

Среди погибших водители обоих автобусов и их помощники. Все они граждане Турции.

Автобус следовавших из Нахчывана, принадлежал фирме «Метро», другой автобус – «Игдыр туризм».

На место происшествия направлены большое количество бригад скорой помощи.