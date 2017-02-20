Надзиратели бразильской тюрьмы поймали голубя, который нес мобильный телефон для одного из заключенных. Об этом передает Лента.ру со ссылкой на агентство UPI.

Согласно заявлению Департамента исправительных учреждений Бразилии, инцидент произошел 10 февраля в тюрьме Нилтон Силва (Nilton Silva), располагающейся в городе Франку-да-Роша.

Надзиратели заметили, что заключенные ловят голубя, на которого что-то надето. Они перехватили птицу и обнаружили на ней жилетку, в которой были спрятаны мобильный телефон и батарея.

В октябре сообщалось, что индийские военные поймали почтового голубя, переносившего с территории Пакистана послание угрожающего содержания. В феврале птица совершила попытку побега, но была поймана и водворена обратно в клетку.