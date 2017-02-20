Мы привыкли видеть, что вместе с футболистами на поле выходят дети. Клуб АПЛ «Бернли» перед матчем Кубка Англии вывел на матч пожилых людей. Это жест благодарности болельщикам, которые поддерживают команду уже несколько десятков лет.
Мы привыкли видеть, что вместе с футболистами на поле выходят дети. Клуб АПЛ «Бернли» перед матчем Кубка Англии вывел на матч пожилых людей. Это жест благодарности болельщикам, которые поддерживают команду уже несколько десятков лет.
Дата: 2017/02/20 23:46
Раздел: Фото
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