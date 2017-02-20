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Мы привыкли видеть, что вместе с футболистами на поле выходят дети. Клуб АПЛ «Бернли» перед матчем Кубка Англии вывел на матч пожилых людей. Это жест благодарности болельщикам, которые поддерживают команду уже несколько десятков лет.

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