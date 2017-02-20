Наибольшее количество билетов на бакинский этап гонок «Формула-1» «Гран-при Азербайджана» на сегодняшний день приобретены гражданами России.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявила директор по маркетингу и коммуникациям операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.

«Реализация билетов на «Гран-при Азербайджан» «Формулы-1″ идет большими темпами. Более 60% приобретенных билетов на бакинский этап текущего года были куплены гражданами России», — отметила Н.Арпадараи в понедельник на семинаре, посвященном началу процесса аккредитации представителей СМИ на «Гран-при Азербайджана».

По ее словам, в первую десятку списка стран по количеству приобретенных на бакинский этап Ф-1 билетов входят: Россия, Азербайджан, Великобритания, Грузия и арабские государства.

«На сегодня билеты приобрели граждане более 40 стран. Основной упор мы делаем на российских, британских и арабских любителей «Формулы-1». В Великобритании очень большой интерес к этим гонкам», — сказала Н.Арпадараи.

Она отметила, что азербайджанские граждане покупают билеты как посредством Интернета, так и в пунктах продажи. «На сегодняшний день продано билетов столько, сколько было продано в мае прошлого года. То есть, если год назад билеты приобретались непосредственно перед самими гонками, то сегодня они раскупаются более динамично», — подчеркнула Н.Арпадараи.

По ее словам, в феврале стартовала вторая компания скидок на билеты для местных жителей.

Н.Арпадараи добавила, что больше всего билетов пока приобретено на трибуны, которые будут размещаться у здания филармонии и у гостиницы «Мерриот-Абшерон».

«Мы уже приступаем к подготовительным мероприятиям. В марте начнется реализация работ в зоне пит-стопов. В мае будут устанавливать трибуны и барьеры по обеспечению безопасности», — отметила она.

По ее словам, в этом году не предусматривается привлечение звездного посла гонок. «В прошлом году нашим звездным послом был Фернандо Алонсо, оказавший неоценимую поддержку проведению бакинского этапа гонок. В этом году звездного посла не будет», — сказала директор по маркетингу и коммуникациям BCC.

Бакинский этап Формулы-1 с текущего будет называться Гран-при Азербайджана. Он пройдет 23-25 июня по центральным улицам Баку.