Минувшим вечером, около 20:00 часов на территории станции метро «Кероглу» произошла массовая драка.

Как передает SalamNews, в результате драки трое граждан Грузии, близкие родственники, Исмайлов Муса Иса оглу 1992 года рождения, Мирзалиев Сахават Ризван оглу, 1995 года рождения и Мамедов Ибрагим Шабан оглу 1990 года рождения, получили ножевые ранения.

Раненые были доставлены в больницу № 3 и сразу же прооперированы.

По словам врачей, их состояние является тяжелым.

По информации близких потерпевших, молодые люди занимаются заменой автомобильных чехлов на авторынке в поселке 8 км. Инцидент произошел после застолья в одном из кафе возле станции метро «Кероглу». Спор с незнакомыми людьми в кафе перерос в драку. В результате родственники получили ножевые ранения.

В связи с происшествием сотрудники 25 отделение Низаминского РУП начали расследование. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, совершивших преступление.