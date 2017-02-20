21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков. Местами возможен туман, будет дуть временами усиливающийся юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2°, днем 8-12° тепла, в Баку ночью 0-2°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%. В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла.