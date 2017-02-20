Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в понедельник с визитом в Багдад и заверил, что США не покушаются на иракскую, сообщает агентство The Associated Press.

Мэттис, как сообщается, попытался успокоить иракские власти и заявил, что Соединенные Штаты не намерены захватывать иракскую нефть. Ожидается, что он обсудит с иракским руководством тему борьбы против террористической группировки ИГ.

«Я думаю, что все мы здесь в этой комнате, все мы в Америке платим за нашу нефть и газ, и я уверен, что мы будем продолжать делать это в будущем,» — сказал Мэттис сопровождающим его журналистам. — Мы в Ираке не для того, чтобы захватить чью-либо нефть».