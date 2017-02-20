Специальный государственный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские государственные органы в причастности к попытке переворота во время выборов в стране, сообщает черногорская газета Vijesti.

«За этими событиями стоят националистические структуры из России, но теперь мы также знаем, что к ним были причастны российские государственные структуры», — сказал Катнич.

По словам прокурора, такие выводы были сделаны на основе показаний фигурантов дела и данных из их переговоров. Переворот, как заявил Катнич, был организован для предотвращения вступления Черногории в НАТО.

Накануне издание The Telegraph со ссылкой на несколько источников в британском правительстве рассказало, что попытка госпереворота и покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича была совершена при участии российских спецслужб и с одобрения руководства России, передает «Дождь».

О причастности России к госперевороту свидетельствуют показания фигурантов дела, перехваченные телефонные звонки и взломанная электронная почта, отмечает издание. Источники в британском правительстве также считают, что причиной организации переворота стало вступление Черногории в НАТО.

По данным источников The Telegraph, план переворота был сорван за несколько часов до его осуществления. Газета отмечает, что на прошлой неделе глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили причастность России к покушению на черногорского премьера.

Ранее прокуратура Черногории заявила, что в стране в начале ноября прошлого года произошла попытка госпереворота. По ее информации, к ней были причастны представители Черногории, Сербии и России. По словам прокурора, они планировали совершить убийство Джукановича и привести к власти пророссийскую партию.