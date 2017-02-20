22 и 23 февраля в Баку состоится заседание Консультативного совета по проекту Южный газовый коридор, на котором Болгарию представит технических министр энергетики Николай Павлов, сообщает BGNES.

„Этот проект имеет важное значение для поставок азербайджанского природного газа в Болгарию”, — подчеркнул министр в интервью изданию.

„Реально первые объемы азербайджанского природного газа Болгария может получить не ранее 2020 года, после ввода в эксплуатацию газовой перемычки с Грецией, которая должна быть готова к концу 2019 года. Как известно „Булгаргаз” подписал долгосрочный договор с SOCAR на поставку 1 млрд. кубометров газа в год из месторождения Шах-Дениз 2. На практике азербайджанский газ покроет около ¼ потребления Болгарии после 2020 года, что представляет серьезную долю и реальную диверсификацию источников и маршрутов поставок газа в Болгарию”, — объяснил Николай Павлов.

Болгария не сможет получать газ из Азербайджана раньше, как это обещает ряд политиков, на что есть объективные причины. На первом месте то, что ни один из интерконнекторов – с Грецией или с Турцией, не будет введен в эксплуатацию. То же самое относится и к газопроводу TANAP, чьим мажоритарным собственником является SOCAR и который также еще строится.

„В настоящий момент трудно говорить о том, что ранние поставки природного газа из Азербайджана будут по конкурентным ценам. Причина в исключительно сложной и дорогой логистике и все еще не готовом газопроводе TANAP в Турции и интерконнекторе Болгария-Греция”, — сообщил министр, дополнив, что независимо от этого „Булгаргаз” продолжит следить за ситуацией, и после ввода в эксплуатацию TANAP и интерконнектора с Грецией начнет обсуждать с SOCAR определенные объемы ранних поставок газа.