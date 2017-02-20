Иран считает замечания министра иностранных дел Турции в Мюнхене неконструктивными, и полагает, что в нестабильности и отсутствии безопасности в регионе виновна лишь сама страна и ряд других государств, заявил официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции, Иран стремится сделать Сирию и Ирак шиитскими государствами, чем дестабилизирует ситуацию в регионе. Также он поддержал направление США воинского контингента в Ирак и Сирию, отметив, что недавно этот вопрос обсуждался в Анкаре с начальником объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Как передает Тренд, по словам Гасеми, сказанным в ответ на замечания министра иностранных дел Турции, те, кто лелеет мечты о возвращении империи, принимает интервенционные, незаконные и нелегитимные меры, поддерживает террористические группировки, совершает кровопролитие и увеличивает напряженность и нестабильность в регионе, не могут снять с себя ответственность и обвинять других.

Гасеми подчеркнул, что региональная политика Ирана всегда была направлена на поддержание стабильности и безопасности соседей и всех стран.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности состоялась 17-19 февраля. Она считается крупнейшей и одной из наиболее авторитетных площадок для обсуждения проблем глобальной безопасности. Конференция традиционно собирает несколько сотен экспертов и политиков со всего мира