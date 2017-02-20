Информация о том, что «еще один талыш» хочет просит убежища в Армении оказалась ложной: Армянская пресса распространила заявление, что еще один гражданин Азербайджана хочет переехать в Ереван. В информации отмечается, что житель Лерикского района Эльдяниз Гулиев хочет получить убежище в Армении. Армяне распространили эту информацию со ссылкой на блогера Азера Казымова.

Заявляют, что Э.Гулиев жалуется на главу Исполнительной власти Лерикского района Ровшана Багирова. Он сообщает, что тот отобрал у него землю, поэтому он вынужден пойти на этот шаг. Заявляется, что после жалобы на Э.Гулиева стали оказывать давление. Видимо, Армения решила снова воспользоваться «талышской» картой в тот момент, когда она создала шоу вокруг «талыша» Шахина Мирзаева, который не знает талышского языка.

Армянская пресса распространила ложную информацию. Первый заместитель главы ИВ Лерикского района Джалил Бахшиев опроверг эту информацию:

«Как только распространилась эта информация, я вызвал Эльдяниза Гулиева, в воскресенье мы разговаривали с ним об этом. Он сказал, что от его имени распространили такое сообщение, а он об этом даже не знал. Он полностью отрицает эту информацию и говорит, что о получении убежища в Армении не может быть и речи».

Замглавы ИВ разъяснил и вопрос на счет земли:

«У Э.Гулиева есть проблемы с землей. Но эта проблема не касается главы ИВ, ведь Ровшан муаллим был назначен в этот район в 2007 году, а земельный вопрос начался в 2006 году. Когда в районе строились станции модульного типа, при согласии отца Эльданиза у них забрали 64 сотки земли, а взамен дали 84 сотки на территории района по решению комитета по картографии. Станции начали строить в 2010 году. Затем Э.Гулиев сказал, что выданная земля находится далеко и непригодна. Мы ему сказали, что других земельных участков не осталось, поэтому мы не можем выполнить его требование поменять участок. Мы также сказали тем, кто требовал компенсации, что там построены объекты государственной значимости, а заказчиком является ОАО «Азерэнержи». Так как они бедно живут, мы время от времени им помогали, починили крышу их дома. Свою земли они отдали добровольно». Бахшиев отметил, что заявления армянской прессы ложные, и проживающий на ул.Н.Нариманова, 21 Э.Гулиев находится дома. Замглавы ИВ также отметил, что жители района возненавидели жителя села Кялвяз Шахина Мирзаева, который сбежал в Армению.