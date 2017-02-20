18-19 февраля 2017 года по приглашению министра по вопросам обороны ОАЭ Мухаммеда Ахмеда Аль Боварди Аль Фаляси делегация во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым для участия на проводимой в Абу-Даби международной выставке «IDEX-2017» совершила рабочий визит в ОАЭ.

Как передает АПА, в рамках визита делегацию принял наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян.

Затем делегация ознакомилась с демонстрируемой на выставке новейшей техникой и оборудованием различных компаний в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями. Также с целью построения и развития отношений с участвующими на выставке структурами различных стран был проведен ряд встреч с высокопоставленными лицами, состоялся обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.