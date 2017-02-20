Азербайджан был успешно представлен на международной выставке «Лос-Анджелес: путешествия и приключения» в Лос-Анджелесе, сообщает пресс-служба Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

На установленном генконсульством стенде были развешены различные баннеры о туристических возможностях Азербайджана, посредством изданий Министерства культуры и туризма страны была предоставлена подробная информация. Участники выставки были проинформированы о географическом расположении, истории, традициях религиозной терпимости, а также богатой культуре нашей страны. Кроме того, на установленном на стенде мониторе были продемонстрированы видеоролики о природе, уникальных исторических и архитектурных памятниках Азербайджана. Особый интерес у участников выставки вызвали национальные наряды нашей страны, которые продемонстрировали активисты азербайджанской диаспоры в Лос-Анджелесе, передает АПА.

Посетители получили подробные ответы на заинтересовавшие их вопросы об Азербайджане и его туристических центрах.

Отмечается, что особое внимание посетителей привлек установленный на стенде баннер под названием «Karabakh – Crown Jewel of Azerbaijan» (Карабах – жемчужина Азербайджана), который показывает, что Нагорный Карабах является исконно азербайджанской землей. На баннере наряду с картинами, демонстрирующими живпописную природу Нагорного Карабаха, также отображены изображения карабахских скакунов, ковров, кухни, Крепости Шуша, Мечети Говхарага, одного из величайших шедевров Албанского (Азербайджанского) зодчества монастыря Хазинадаг (Гандзасар), а также карабахской школы мугама. Кроме того, Генконсульством были изданы брошюры о Нагорном Карабахе, которые были розданы участникам выставки. В брошюре предоставляется информация о являющемся исконно азербайджанской землей Нагорном Карабахе, отмечается, что данная территория Азербайджана была оккупирована Арменией, и визиты на эти оккупированные земли носят незаконный характер.

Согласно информации, представители армянского лобби в Калифорнии, обеспокоенные широким участием Азербайджана на выставке, в частности представлением Нагорного Карабаха в качестве исторической территории Азербайджана, с целью помешать работе азербайджанского стенда предприняли различные действия провокационного и агрессивного характера. Однако благодаря службе безопасности выставки и полиции Лос-Анджелеса они не смогли достичь своих целей.

Отметим, данная выставка, в которой приняли участие около 30 тысяч человек, является крупнейшей туристической выставкой в Соединенных Штатах.