В Нью-Йорке прошла акция протеста под лозунгом «Сегодня и я мусульманин». В акции на Таймс-сквер приняло участие около тысячи человек.

Как передает агентство «Анадолу», участники акции выступили против решения президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США граждан ряда мусульманских стран.

Глава Арабо-американской ассоциации Нью-Йорка, мусульманская активистка Линда Сарсур напомнила, что 19 февраля исполнилось 75 лет со дня начала интернирования японцев в США.

По ее словам, во время Второй мировой войны по решению президента Франклина Рузвельта в специальные лагеря были насильственно помещены около 120 тысяч японцев. Около 10 тысяч из них смогли переехать в другие районы страны, остальные 110 тысяч были заключены в лагеря, которые официально назывались «военными центрами перемещения».

Глава ассоциации также призвала власти США не повторять ошибок Рузвельта.