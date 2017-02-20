«Выступление руководства Армении, подталкивающее регион и армянский народ к новой войне, является характерной чертой военных диктатур и хунты. Подобным выступлением руководитель режима военной хунты Армении еще раз доказал, что все еще не может расстаться с психологией полевых командиров и иллюзий, относящихся к началу 90-х годов. Этот человек, как глава государства, которое находится в глубоком политико-экономическом, финансовом и демографическом кризисе, вместо того, чтобы выступать с предвыборными заявлениями по преодолению кризиса в стране и нормализации отношений с соседними странами, обещает армянскому народу всего лишь новую войну». Об этом сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление президента Армении на совете волонтеров.

Несмотря на очевидную для всех ясность ситуации, руководство Армении в очередной раз, на уровне главы государства подтвердило оккупацию и разрушение нагорно-карабахского региона и примыкающих к нему семи районов Азербайджана, сказал он.

«В то время, когда Азербайджан представляет уникальную модель постконфликтной реабилитации и обеспечения долгосрочного мира в регионе путем восстановления освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана, руководство Армении «гордится» своей захватнической и деструктивной политикой», — отметил Гаджиев.

По словам спикера МИДа, теперь международная общественность еще раз должна увидеть и понять, кто является виновником обострения ситуации на линии соприкосновения войск, военных авантюр, которые ведут к гибели армянских солдат, в том числе апрельских событий, провокаций на армяно-азербайджанской государственной границе.

«Международная общественность, в особенности сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны увидеть, кто является оппонентом Азербайджана по ведению переговоров по урегулированию конфликта и каким деструктивным подходом руководствуется. Поэтому ответственность за обострение ситуации в регионе падает на военно-политическое криминальное руководство Армении, лишенное морально-этических и юридических обоснований своих действий», — сказал представитель МИД.

Официальный представитель МИД также отметил, что Азербайджан в соответствии с международно-правовыми нормами и принципами обеспечит свою территориальную целостность и суверенитет.

«Пусть никто в этом не сомневается. Чем раньше это поймет руководство Армении, тем раньше в регионе будет обеспечен долгосрочный мир и, в частности, армянский народ сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества», — сказал Гаджиев.