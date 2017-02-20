

Согласно опросу «Левада-центра», более половины (58%) граждан считают, что в настоящее время для России существует военная угроза со стороны других стран. Причем за последние два года этот показатель снизился: в 2015 году о предполагаемой угрозе стране говорили 68% россиян. Об отсутствии угрозы в этом году заявили 34% опрошенных (в 2015 году — 22%).

Кроме того, 84% россиян убеждены, что армия сможет защитить страну в случае реальной военной опасности (в 2014 году такого мнения придерживались 60% респондентов). Сомневаются в способностях армии 10% граждан, еще 6% участников опроса затруднились с ответом.

Также в ходе опроса было установлено, что менее трети (28%) россиян одобряют создание частных военных компаний в России. Более половины (54%) граждан отнеслись к этой идее негативно, еще 19% респондентов не смогли определиться с ответом.

Опрос был проведен в период с 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России, сообщает «Интерфакс».