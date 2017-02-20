9b73a167bfb493d0e249219512a84c0f

20 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром среднего и высшего образования Государства Катар Мухаммедом Абдуль Вахидом Али Аль-Хамади.

Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
a2f36fd542a817630706646460528425