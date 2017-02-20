В последнюю пятилетку технику из России покупали 50 стран. Основная часть экспортного объема пришлась на небольшую группу государств: Индию (38%), Вьетнам (11%), Китай (11%) и Алжир (10%). Кроме этих стран, среди покупателей российского оружия авторы доклада выделяют Азербайджан (4%) и Венесуэлу (5%), отмечается в докладе о мировой торговле оружием Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Особо в докладе отмечается военный импорт Азербайджана и Армении с учетом существенной разницы в объемах. В 2012-2016 гг. азербайджанские закупки оружия оказались больше армянских в 20 раз.