Личный телефон Адольфа Гитлера ушел с молотка на аукционе в США в воскресенье за 243 тысячи долларов.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении аукционного дома Alexander Historical Auctions.

По данным агентства Франс Пресс, стоимость телефона оценивалась в пределах 200-300 тысяч долларов, в то время как стартовая цена на него составляла 100 тысяч.

Телефон Siemens c гравировкой имени Гитлера был подарком вермахта. В 1945 году он был найден советскими солдатами в бункере Гитлера и затем передан британскому офицеру, семья которого хранила аппарат более 70 лет.

Аукционный дом называет этот лот «возможно, самым разрушительным «оружием» всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру». Его ориентировочная стоимость — от 200 тысяч до 300 тысяч долларов.