«Между Азербайджаном и Пакистаном существуют хорошие отношения, в том числе и в области оборонной промышленности».

Об этом Report заявил министр оборонной промышленности Пакистана Рана Танвир Хусейн.

По его словам, Пакистан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере обороны и реализации совместных проектов. Напомнив о предстоящем визите президента Азербайджана в Пакистан, Р. Т. Хусейн отметил, что этот визит будет способствовать углублению отношений в сфере обороны: «Мы можем сотрудничать в большом спектре оборонной промышленности, начиная с малых боеприпасов до производства самолетов».

Касаясь вопроса экспорта в Азербайджан самолетов JF-17 Thunder и Super Mushak, министр сказал, что в связи с этим вопросом никаких проблем не существует: «Мы готовы привести в Баку самолеты Super Mushak».