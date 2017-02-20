Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 30 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд и Мерзили Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.