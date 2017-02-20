“Напряженность между нашими соседями беспокоит Азербайджан, подобные факты создают угрозу региональной стабильности. Азербайджан принял активное участие в нормализации турецко-российских отношений”.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля в панельном обсуждении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, посвященном вопросам сотрудничества и проблемам в Евразии.

Отвечая на вопрос ведущего мероприятия о том, как нормализовались за короткий срок российско-турецкие отношения, обострившиеся после инцидента со сбитым самолетом, и позиции официального Баку в данном вопросе, президент Ильхам Алиев отметил, что у Азербайджана хорошие отношения с соседями – Ираном, Турцией и Россией, основанные на взаимном уважении.

Подчеркнув, что напряженность между нашими соседями беспокоит и Азербайджан, и подобные факты создают угрозу региональной стабильности, глава государства сказал, что Азербайджан принял активное участие в нормализации турецко-российских отношений. Сообщив, что говорил с этой целью как с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, так и с президентом России Владимиром Путиным, что в посредническом процессе участвовал и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Ильхам Алиев отметил, что главы государств Турции и России, оценив ситуацию, приняли правильное решение.

Подчеркнув возрастание роли Азербайджана как стабилизирующего фактора, что постепенно все больше признается международной общественностью, президент Ильхам Алиев, комментируя состоявшуюся несколько дней назад в Баку встречу начальников генеральных штабов США и России, сказал: «Они впервые встретились в нашей стране. Решение о выборе Баку для этого было не нашим. Мы не выступали в качестве инициаторов этих взаимных контактов. У нас спросили, согласны ли мы на это. Мы ответили, что, конечно, согласны. Почему выбрали именно Азербайджан? Я задавал этот вопрос себе. Взглянув на карту Евразии, я увидел, что, возможно, Азербайджан является единственным местом, где они могут встретиться. Мы не являемся членами НАТО. Мы не входим в Организацию Договора о коллективной безопасности. Мы являемся страной, обладающей высоким международным авторитетом. Мы — страна, поддерживающая прекрасные отношения с США, Европой и соседями, Россией, пользующаяся их уважением. Поэтому роль Азербайджана как стабилизирующего фактора будет возрастать не только в нашем регионе, но и в более широком масштабе».