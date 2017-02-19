С целью дальнейшего укрепления правового сотрудничества и деловых связей между прокуратурами Азербайджанской Республики и Украины по приглашению генерального прокурора Азербайджана Закира Гаралова в нашу страну прибыла делегация, возглавляемая генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

19 февраля делегация посетила Аллею почетного захоронения, где почтила светлую память архитектора и созидателя Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле. Были также возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

В Шехидляр хиябаны гости возложили цветы к могилам наших соотечественников, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности страны, и венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики состоялась встреча с делегацией.

Тепло поприветствовав гостей, генеральный прокурор Закир Гаралов особо отметил исключительные заслуги Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Украины Петро Порошенко в развитии сформировавшихся между нашими народами двусторонних отношений, которые имеют богатую историю и с каждым годом расширяются. Он подчеркнул, что эти отношения, основанные на стратегическом союзничестве, подписание 17 мая 1994 года в рамках этих связей, являющихся стимулом для развития взаимовыгодного сотрудничества между различными государственными институтами, в том числе органами прокуратуры двух государств, Соглашения «О правовой помощи и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Украины и Генеральной Прокуратурой Азербайджанской Республики» играют важную роль в повышении на новый по содержанию уровень отношений между органами прокуратуры наших стран. З.Гаралов выразил признательность Юрию Луценко за взятие под личный контроль расследования преступлений, совершенных в последнее время против азербайджанцев, проживающих в Украине.

На встрече генеральный прокурор Азербайджана подробно проинформировал о создании в рамках проводимых в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева судебно-правовых реформ нормативно-правовой базы, необходимой для деятельности прокуратуры, всесторонней модернизации деятельности органов прокуратуры, коренных реформах в области переформирования кадрового корпуса, налаживании эффективных взаимосвязей с другими правоохранительными органами для обеспечения прав и свобод граждан, а также других поставленных задачах.

Выразив глубокую признательность за высокое гостеприимство, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил большой интерес к успешно проводимым в Азербайджане правовым реформам, подчеркнул наличие широких перспектив для сотрудничества в правовой сфере, стремительное развитие связей между нашими странами в различных областях, подчеркнул, что расширение сотрудничества между органами прокуратуры двух стран служит дальнейшему укреплению взаимных связей.

Подчеркнув, что между Азербайджаном и Украиной существуют тесные дружественные связи, гость сказал, что наши страны уверенно продвигаются по пути экономического развития, особо отметил, что наша республика за короткое время завоевала большие достижения, приветствовал принимаемые меры в области модернизации судебной системы.

На встрече был проведен широкий обмен мнениями о защите прав и свобод граждан двух стран, а также совместной борьбе с преступностью, в том числе терроризмом и экстремизмом, говорилось об эффективном взаимодействии как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, совершенствовании договорной базы в области правового сотрудничества, были обсуждены вопросы, интересующие стороны, выражена уверенность в успешном продолжении взаимных отношений.

Затем делегация ознакомилась с Музеем истории Генеральной прокуратуры. Созданные в музее уголки, экспонаты, посвященные Азербайджанскому государству, его правовой системе, жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, реформам, проводимым под руководством главы государства, богатой истории азербайджанской прокуратуры, материалы об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте произвели на гостей большое впечатление.

После этого гости посетили Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.

Гости были подробно проинформированы о законодательных и институциональных мерах, принимаемых в нашей стране в области борьбы с коррупцией в соответствии с политической волей Президента Ильхама Алиева, а также структуре и деятельности Главного управления.

Затем в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, построенном в национальном архитектурном стиле и на уровне современных стандартов, гости ознакомились с залами заседаний, предназначенными для проведения конференций и мероприятий различного уровня, богатой нормативно-правовыми актами библиотекой, обеспеченной выходом в электронные библиотеки других государственных органов, кабинетом криминалистики, центром связи «Горячая линия» номер 161, оснащенным современным программным обеспечением, информационно-коммуникационной сетью с выходом на информационные базы государственных органов, комнатой приема граждан.

Выразив удовлетворение прекрасными условиями для работы, созданными в Главном управлении, генеральный прокурор Украины Ю.Луценко высоко оценил достижения нашей страны в области борьбы с коррупцией.

В связи с большим интересом к проделанной работе был проведен плодотворный обмен мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества в области борьбы с коррупцией.

В заключение членам делегации были переданы книги о деятельности Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.

Сегодня же министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства внутренних дел, на встрече Рамиль Усубов с удовлетворением подчеркнул, что в соответствии с политической волей президентов двух стран, дружественными отношениями и подписанными межправительственными документами связи между Азербайджаном и Украиной развиваются во всех сферах, в том числе между правоохранительными органами, силовые структуры двух государств эффективно сотрудничают в области борьбы с преступностью, в частности, против опасных видов организованной преступности. Он выразил признательность генеральному прокурору Юрию Луценко за роль в этой работе, а также личный контроль за расследованием ряда преступлений, совершенных против азербайджанцев на территории Украины.

Затем Рамиль Усубов проинформировал о напряженной общественно-политической ситуации, сложной криминогенной обстановке в нашей республике в первые годы независимости. Напомнив о том, что Азербайджан был спасен от этой катастрофы благодаря решительным мерам, принятым в результате мудрой политики и под руководством великого лидера Гейдара Алиева, возвратившегося к власти по настоятельному требованию народа, министр довел до внимания, что с конца 1995 года в нашей стране воцарилась стабильность, оперативная обстановка была взята под полный контроль. Министр особо отметил, что как логический результат целенаправленной деятельности, успешной политики Президента Ильхама Алиева в правоохранительной сфере, сегодня наша страна занимает одно из первых мест в СНГ и Восточной Европе по наименьшему количеству преступлений.

Поблагодарив за теплый прием, высокое гостеприимство и подробную информацию, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил удовлетворение стремительным развитием Азербайджана, стабильностью, созданной в нашей стране. Гость подчеркнул важность дальнейшего развития взаимовыгодного и эффективного сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, подчеркнул, что продолжит усилия с этой целью.

На встрече, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, был обсужден ряд вопросов, представляющих интерес для сторон.

Во встречах принял участие посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.