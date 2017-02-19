Представители Совета по туризму области Аликанте Испании посетили города Баку и Алматы. В статье, опубликованной на портале diorioinformacion.com этой страны, говорится, что цель визита заключалась в проведении работы по привлечению туристов из Азербайджана и Казахстана. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Представители области Аликанте провели в Баку ряд деловых встреч. Вице-президент совета Эдуардо Долон сказал: «Азербайджан и Казахстан – страны со стремительно растущим ВВП. У населения этих стран высокая покупательная способность, и они заинтересованы в туристических поездках».