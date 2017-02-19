В Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

На пересечении улиц Институтской и Банковой сторонники ОУН и участники блокады железнодорожного сообщения с оккупированными территориями предприняли попытки установки палаточного городка.

Полиция воспрепятствовала проносу металлических предметов для установки палаток.

Протестующими были предприняты попытки пройти на улицу Банковую. Полиция и подразделения Национальной гвардии Украины препятствовали проходу людей.

Позже протестующие попытались сломать заграждения, установленные правоохранителями.

Отмечается, что причиной столкновений стал отказ сотрудников полиции пропустить протестующих на ул.Банковую.