В Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
На пересечении улиц Институтской и Банковой сторонники ОУН и участники блокады железнодорожного сообщения с оккупированными территориями предприняли попытки установки палаточного городка.
Полиция воспрепятствовала проносу металлических предметов для установки палаток.
Протестующими были предприняты попытки пройти на улицу Банковую. Полиция и подразделения Национальной гвардии Украины препятствовали проходу людей.
Отмечается, что причиной столкновений стал отказ сотрудников полиции пропустить протестующих на ул.Банковую.