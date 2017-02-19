Глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции (парламента) Неждет Унувар выступил с заявлением о предстоящем «референдуме».

«Поступила информация, что 20 января 2017-го года на территории Нагорного Карабаха, более четверти века находящегося под армянской оккупацией, будет проведен «референдум» об изменениях в конституцию. Очевидно, что вышеупомянутый «референдум» откровенно нарушает принципы международного права, решения Совета Безопасности ООН и принципы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе», — сказал он (цитата по «Тренду»).

«Проведение этого «референдума» за несколько дней до годовщины Ходжалинского геноцида, совершенного армянами против мирного населения Ходжалы 26 февраля 1992-го года, носит подстрекательский и фальшивый характер», — сказал парламентарий.

По его словам, подобные действия могут нанести ущерб усилиям по урегулированию конфликта.

«Турция никогда не признает «результаты» этого референдума», — сказал он.

Унувар также отметил, что Минская группа ОБСЕ в скорейшем времени должна найти решение этой проблемы.