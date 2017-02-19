В соревновании «кто чаще ищет секс-игрушки» в интернете (а шведы и датчане соревнуются друг с другом постоянно и по любому поводу) жители Дании на этот раз обошли соседей, пишет scandinews.fi со ссылкой на The Copenhagen Post. Правда, разрыв между первым и вторым местом оказался совсем незначительным.

В каждой тысяче поисковых запросов, поступивших на протяжении года из Дании, «секс-игрушки» фигурировали 118 раз, а из Швеции – 115. Третье место заняли англичане с 96 запросами по теме. На четвёртом месте – голландцы. Из каждой 1000 пользователей интернета из Нидерландов секс-игрушками интересовались 88 человек. Замыкают первую пятёрку европейцев, наиболее активно искавших возможность внести свежую струю в интимную жизнь, жители России с результатом 87 запросов на каждую тысячу.

Исследование провели сотрудники британского скидочного сервиса «Ваучерклауд» (Vouchercloud). Они перевели названия 18 секс-игрушек, наиболее популярных у клиентов интернет-магазина «Лавхани» (Lovehoney), на все языки, запросы на которых обрабатывает Google, и проверили, как часто эти слова ищут в интернете.

В десятку «самых активных борцов с холодом» вошли также норвежцы. По числу поисковых запросов в интернете, касающихся приспособлений, способных оживить интимную жизнь – 76 на каждую тысячу запросов – жители скандинавского королевства заняли девятое место в Европе.

Финны оказались на 13-ом с 73-мя запросами из тысячи, исландцы – на 27 с 50 запросами.

Латвия (63 запроса на 1000), Литва (53 запроса на 1000) и Эстония (44 запроса на 1000) заняли соответственно 20, 26 и 33 места.

На последнем – 47-м месте в списке оказался Азербайджан. Из 1000 поисковых запросов из этой страны только 10 касались секс-игрушек.