Одна из ведущих телекомпаний Грузии «Рустави 2» возобновила вещание — в поддержку оппозиционного телеканала на проспекте Руставели в центре Тбилиси организована акция, пишет Sputnik Грузия.

Организаторы акции заявляют, что Верховный суд под давлением властей собирается принять решение против телекомпании «Рустави 2».

К акции присоединились лидеры «Национального движения» и «Европейской Грузии», которые вместе со своими сторонниками устроили протестное шествие от площади Роз до здания парламента.

В акции вместе с рядовыми гражданами участвуют и представители различных неправительственных организаций и журналисты разных СМИ.

Акцию протеста анонсировали после того, как гендиректора телекомпании Нику Гварамия вызвали в МВД по делу о тайной аудиозаписи, на которой он и бывший председатель Тбилисского городского суда Мамука Ахвледиани обсуждают некие 6 миллионов.