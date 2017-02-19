Новые межконтинентальные баллистические ракеты, разрабатываемые сейчас в России, могут преодолеть любую противоракетную оборону США. Об этом, согласно информации ТАСС, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия 1».

По словам вице-премьера, российские ядерные силы сдерживания состоят из разных ракет, в том числе и из «старых советских классических ракет» «Воевода», называемых на Западе «Сатана», но уже разрабатываются новые ракеты. «Их (ракеты «Воевода») очень боятся, они очень надежны, их срок продлен до момента, пока не появится новое оружие, новое ракетное вооружение. Работы по нему идут по плану», — сказал он.

«Это оружие скоро также появится в нашей армии. Это оружие, которое способно преодолеть и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю противоракетную оборону США. Мы разорвем эту оборону. Она не представляет для нас на сегодняшний день, кроме провокации, серьезной военной угрозы», — подчеркнул Рогозин.