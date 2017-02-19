Турция уверена, что ей выгодно развивать отношения с Россией, поскольку они отвечают интересам двух стран и РФ продемонстрировала надежность сотрудничества, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что ранее Турция достигала множество договоренностей с другими странами, но они не претворялись в жизнь. Взаимодействие с Россией продемонстрировало, что эти отношения не только надежны, но и носят взаимовыгодный характер, между сторонами существует масса проектов в области экономического сотрудничества.

В то же время он отметил наличие разногласий с Россией по ряду политических вопросов, в частности, подчеркнул, что Турция «не признает незаконную аннексию Крыма».

Министр, отвечая на вопрос о том, зачем Анкаре нормализация отношений с Москвой, отметил, что после инцидента с российским самолетом «нам друзья говорили, что надо нормализовать отношения с Россией во избежание напряженности в регионе».

Теперь, отметил он, «те же друзья спрашивают, зачем нам нормализация».