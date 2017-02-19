Число погибших в результате взрыва на рынке в сомалийской столице Могадишо достигло 35 человек, порядка 40 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

По словам очевидца, среди жертв теракта по меньше мере десять женщин, есть погибшие дети.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на местные власти сообщало о 18 жертвах взрыва и 25 пострадавших.

По информации главы городского округа Вададжир Ахмеда Афракса, причиной взрыва была бомба, заложенная в грузовике.

Как сообщается, пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). «Аш-Шабаб» ведет вооруженную борьбу против правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.