В номере за 18 февраля самого влиятельного издания Конгресса США — газеты The Hill, регулярно отслеживаемой сенаторами и конгрессменами, экспертами по внешней политике и широкой общественностью, опубликована статья генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева. В статье под названием «Настало время мира на Кавказе» автор пишет о серьезной необходимости скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на фоне продолжающихся сегодня напряженных конфликтов, больших ожиданиях на конструктивные шаги новой администрации США в этой сфере.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, подробно информируя в статье о захватнической политике и политике этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, генеральный консул отмечает наличие достаточно сильных международных правовых основ для достижения мира, многочисленных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Совета Европы, Европейского парламента, НАТО, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других влиятельных организаций, осуждающих захватническую политику Армении и поддерживающих территориальную целостность Азербайджана. Дипломат подчеркивает, что факты оккупации и этнической чистки подтверждает даже принятое в 2015 году постановление Европейского суда по правам человека. Автор отмечает, что, несмотря на это, Армения продолжает оккупацию территорий Азербайджана, что связано с отсутствием соответствующего международного давления на это государство. Он подчеркивает, что созданная после Второй мировой войны для сохранения мира международная правовая система, в которой важное значение носил принцип территориальной целостности государств, в последние десятилетия подверглась размыванию. Отмечая, что эта правовая размытость крайне опасна для мира, генеральный консул подчеркивает, что задача по обеспечению уважения к международному праву возложена на международные организации, но больше — на крупные государства.

Рассказывая о Ходжалинском геноциде, которому на следующей неделе исполняется 25 лет, дипломат сообщает, что в 1992 году армянскими вооруженными формированиями были жестоко убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе около 300 детей, женщин и стариков. Н.Агаев отмечает, что кроме этого кровавого акта геноцида 800 тысяч азербайджанцев покинули оккупированные родные края, 20 процентов территории Азербайджана оккупированы Арменией.

Дипломат выражает надежду на интенсификацию усилий новой администрации США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, по поиску путей справедливого урегулирования конфликта, прекращения незаконной оккупации азербайджанских земель и создания условий для возвращения вынужденных переселенцев в родные края.

Подчеркивая, что Азербайджан играет центральную роль в многочисленных трансрегиональных проектах глобального значения, Н.Агаев касается в статье партнерства между Азербайджаном и США, отмечает, что скорейшее урегулирование конфликта будет выгодным как для региона, так и для мира.