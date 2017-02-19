Пара из Великобритании была вынуждена переехать из собственного жилья в палатки, которые разбили на кладбище, сообщает «Лайф» со ссылкой на местные СМИ. Дело в том, что молодые люди задолжали 2000 фунтов, поэтому их имущество описали.

— Это ужасно. Я живу на кладбище в палатке. Моя гигиена является большой проблемой. Первое время я даже пыталась улыбаться, но, приходя в палатку, просто плакала, — сказала одна из них, Никола.

Женщина отметила, что её родители не в курсе происходящего. Ранее Никола работала уборщицей в городской школе-интернате.

Их 11-летнего сына забрали из семьи и отправили под опеку, он живёт в квартире.