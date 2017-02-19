Южная Корея обвинила КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына. Об этом, согласно информации издания «Корреспондент», говорится в заявлении министерства по делам объединения Южной Кореи.

«Мы считаем, что режим Северной Кореи стоит за этим убийством, учитывая, что все пять подозреваемых в этом деле являются выходцами из Северной Кореи», — сказано в нем.

Ким Чен Нам погиб от отравления в аэропорту Малайзии, после того как ему в лицо распылила неустановленную жидкость из баллончика неизвестная женщина.

Полиция Малайзии разыскивает четырех граждан Северной Кореи по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама. Подозреваемые покинули страну в день убийства брата лидера КНДР.